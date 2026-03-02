Viktoria Albiani transgender | Aggredita a sputi in piazza a Torino

Viktoria Albiani, una ragazza transgender di 28 anni laureata in economia, è stata vittima di un'aggressione a Torino ieri pomeriggio alle 14,30. Secondo quanto riferito, è stata colpita con sputi in piazza durante un episodio che ha attirato l'attenzione dei presenti. La vicenda si è verificata nel centro della città, senza che siano stati riferiti dettagli su eventuali responsabili.

Viktoria Albiani ha 28 anni, è laureata in economia, è una ragazza transgender. Alle 14,30 di ieri, domenica primo marzo, è stata aggredita in piazza a Torino. Ha ricevuto un insulto omofobo e uno sputo in faccia: «Ho sentito nel naso l'odore acido della sua saliva», dice oggi in un'intervista a La Stampa. «Sono abituata, mi capita spessissimo: dall'occhiata sgradevole, passando per il catcalling fino alla pacca sul sedere in un reparto surgelati mentre faccio la spesa. È quasi come se fosse un prezzo da pagare, che ormai penso di aver normalizzato», aggiunge. Con Viktoria c'era sua madre: «Il fatto che lei abbia dovuto assistere alla scena mi ha colpita.

