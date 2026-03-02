Vigor indomita Subisce ma rimonta

La Vigor affronta la partita con una formazione 3-5-2, con Iannaccone tra i pali e Magnani in difesa. Durante il primo tempo, De Risio viene sostituito da Toffolo al 24’, mentre Colabella lascia il campo al 41’ e viene rimpiazzato da Galdo. Nel secondo tempo, Mercuri e Romano entrano rispettivamente al 25’ e al 34’. La squadra subisce un gol ma riesce a rimontare la partita.

1 VIGOR 1 (3-5-2): Iannaccone, Maggioli, Magnani, Thiane, De Risio (24' st Toffolo), Ceesay, Colarelli, Colabella (41' pt Galdo), Mercuri (25' st Staffa), Hjsay, Romano (34' st Marsico). All. D'Adderio VIGOR (3-4-1-2): Perini, Tomba (18' st Alonzi), Magi Galluzzi E., Urso (40' st Subissati), Parrinello (29' st Shkambaj), De Marco, Tonelli, Beu, De Feo, Braconi, Caprari. All. Clementi Arbitro: Mariani di Livorno Reti: 18'pt Romano (T), 31'st Urso (V) Note: Ammoniti Tonelli (V), Magi Galluzzi E. (V) Espulso Maggioli (T) Non c'è imprevisto o defezione che tenga. La Vigor ha carattere e anche in Molise lo dimostra, conquistando un prezioso pareggio in rimonta contro il Termoli.