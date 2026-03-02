Vietati spray irritanti acidi e alcol A stalker seriale già condannato

Un uomo condannato per stalking ha ricevuto una misura di restrizione che vieta per tre anni il possesso e l’uso di spray irritanti, acidi e alcol. La decisione riguarda anche l’interdizione dall’uso di liquidi infiammabili, riproduzioni di armi, artifici pirotecnici e strumenti offensivi di comune vendita. La misura è stata presa per limitare i rischi legati alla sua condotta.

Vietato per tre anni a uno stalker "seriale" il possesso e ovviamente anche l'uso di liquidi infiammabili, riproduzioni di armi, artifizi pirotecnici e strumenti atti a offendere di libera vendita come gli spray irritanti. E' quanto disposto dal questore Michele Abebante nei confronti di un 58enne ternano, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, già condannato in via definitiva per lesioni personali, stalking e porto abusivo di armi. L'uomo è destinatario dell'avviso orale, misura a cui il questore ha applicato ulteriori prescrizioni, vietando appunto per tre anni all'uomo il possesso o l'utilizzo, tra l'altro, di riproduzioni di armi, strumenti atti ad offendere di libera vendita, spray irritanti, artifizi pirotecnici e liquidi infiammabili.