VIDEO | Bucchi contento | Reazione forte potevamo anche vincerla Spettacolo di pubblico

Nel video diffuso, l’allenatore esprime soddisfazione per la reazione della squadra, commentando anche l’energia del pubblico presente allo stadio. Aggiunge che, nonostante la tensione nel primo tempo, non ha mai avuto paura di perdere e ritiene che la squadra abbia offerto uno spettacolo valido. La sua analisi si concentra sulla partita e sull’atmosfera creata dai tifosi.

BELLA REAZIONE – “Il timore di perdere non l’ho mai avuto, nonostante un primo tempo teso da parte nostra. Loro erano quadrati e sotto palla per sfruttare le ripartenze, noi troppo ostinati nel cercare soluzioni difficili. Poi l’episodio del rigore ha spaccato la partita: è stato un intervento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Inter-Lecce, Di Francesco: “Potevamo addirittura vincerla: c’era la possibilità” Contento per la bella reazione, avevamo bisogno di una partita cosìNel palazzetto triestino la serata ha messo in evidenza una reazione di gruppo estremamente positiva, concentrata, e soprattutto utile in chiave... Contenuti utili per approfondire Spettacolo di. Argomenti discussi: VIDEO | Bucchi contento: Reazione forte, potevamo anche vincerla. Spettacolo di pubblico; La Minerva e gli etruschi in Olanda: un lunedì dedicato alle mostre.