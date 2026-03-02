Vicario Juve l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale | bufera social Cosa è accaduto al portiere italiano

Il vicario della Juventus è diventato protagonista di un video virale che ha scatenato una bufera sui social. La clip, condivisa sui canali social della Premier League, è stata accompagnata da una didascalia sarcastica, provocando la reazione di molte persone, tra cui il Tottenham. La scena ha attirato l’attenzione di utenti e media, alimentando discussioni online e commenti di vario genere.