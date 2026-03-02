Vicario Juve l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale | bufera social Cosa è accaduto al portiere italiano
Il vicario della Juventus è diventato protagonista di un video virale che ha scatenato una bufera sui social. La clip, condivisa sui canali social della Premier League, è stata accompagnata da una didascalia sarcastica, provocando la reazione di molte persone, tra cui il Tottenham. La scena ha attirato l’attenzione di utenti e media, alimentando discussioni online e commenti di vario genere.
Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo
Temi più discussi: Di Gregorio è già al capolinea, nel futuro della Juve Carnesecchi o Restes; Juve, il futuro di Vlahovic si decide ora: fissato l'incontro per il rinnovo; Roma-Juve, eurosfida tra Champions e mercato; Milan, colpo Karetsas: il piano di Moncada per il nuovo mago della trequarti.
Juve, se cambia il portiere si sfida l'InterJuventus: assalto a Guglielmo Vicario, sfida aperta con l’Inter La Juventus sta valutando le manovre per portare a Torino Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham Hotspur in ... tuttojuve.com
Juve, fatta per il rinnovo di McKennie. Capitolo portiere: idee Vicario e AllisonLa Juve piazza il rinnovo di Weston McKennie fino al 2030, uno dei più amati dal pubblico bianconero. Attenzione alla porta, Di Gregorio non convince: occhi su Vicario, Allison e Carnesecchi. Duello c ... msn.com
GdS - Tra Inter e Juventus molti duelli sul mercato: da Vicario a Palestra, passando per Celik. Osservati speciali anche Solet, Muharemovic, Troilo e Tiago Gabriel. - facebook.com facebook
Tra Inter e Juventus molti duelli sul mercato: da #Vicario a #Palestra, passando per #Celik. Osservati speciali anche #Solet, #Muharemovic, #Troilo e Thiago Gabriel GDS x.com