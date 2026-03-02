Vicario Juve l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale | bufera social Cosa è accaduto al portiere bianconero

Un video virale ha fatto salire alla ribalta il portiere della Juventus, diventando subito oggetto di discussione sui social. La didascalia sarcastica pubblicata sui canali social della Premier League ha scatenato una reazione immediata, con il Tottenham che si è infuriato per il contenuto. La clip ha attirato l’attenzione e generato numerosi commenti tra gli utenti online.

Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere bianconero Tottenham, bufera social in Premier League con protagonista Vicario! VIDEO diventato virale, la ricostruzione di quanto successo al portiere italianoCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Vicario protagonista di un video virale: la ricostruzione dell'episodio che ha scatenato la bufera socialNel calcio inglese si apre una pagina di tensione per Tottenham, tra una sconfitta che complica la classifica e una controversia mediatica che... Tutto quello che riguarda Vicario Juve. Temi più discussi: Di Gregorio è già al capolinea, nel futuro della Juve Carnesecchi o Restes; Juve, il futuro di Vlahovic si decide ora: fissato l'incontro per il rinnovo; Roma-Juve, eurosfida tra Champions e mercato; Milan, colpo Karetsas: il piano di Moncada per il nuovo mago della trequarti. Juve, se cambia il portiere si sfida l'InterJuventus: assalto a Guglielmo Vicario, sfida aperta con l’Inter La Juventus sta valutando le manovre per portare a Torino Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham Hotspur in ... tuttojuve.com Juve, fatta per il rinnovo di McKennie. Capitolo portiere: idee Vicario e AllisonLa Juve piazza il rinnovo di Weston McKennie fino al 2030, uno dei più amati dal pubblico bianconero. Attenzione alla porta, Di Gregorio non convince: occhi su Vicario, Allison e Carnesecchi. Duello c ... msn.com GdS - Tra Inter e Juventus molti duelli sul mercato: da Vicario a Palestra, passando per Celik. Osservati speciali anche Solet, Muharemovic, Troilo e Tiago Gabriel. - facebook.com facebook Tra Inter e Juventus molti duelli sul mercato: da #Vicario a #Palestra, passando per #Celik. Osservati speciali anche #Solet, #Muharemovic, #Troilo e Thiago Gabriel GDS x.com