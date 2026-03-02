Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 2 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio, attraverso il servizio Astral infomobilità. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi nelle strade della regione, con dettagli aggiornati sui percorsi principali e le eventuali deviazioni in corso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in tour e trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli la circolazione rallentata in direzione Roma causa guasto alla linea tra Anagni e Labico ritardi accumulati fino a 3 minuti per i treni alta velocità e traffico Sta rientrando nella norma lungo la rete viaria permangono code sulla Salaria per la presenza di un cantiere all'altezza dell'aeroporto del in direzione del centro ricordiamo che sul tratto interessato si transita su carreggiata è ridotta è Sempre nell'ambito dei Cantieri sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 20:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook