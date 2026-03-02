Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 2 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla circolazione delle strade e sui possibili disagi, permettendo agli utenti di pianificare gli spostamenti in modo più efficace. Le notizie vengono aggiornate regolarmente per garantire dati sempre aggiornati sulla situazione del traffico.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro sul tratto interessato si transita su carreggiata ridotta ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo Code in carreggiata esterna tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare sulla stessa via del Mare code tra il raccordo e Vitinia in direzione mentre il traffico è intenso Anche su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede sempre verso Ostia in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea.