Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 2 marzo 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio, gestito dall’azienda che monitora il traffico, comunica lo stato delle strade e eventuali disagi in corso. Le informazioni vengono trasmesse per permettere agli utenti di pianificare gli spostamenti e conoscere eventuali criticità sulla rete stradale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Nomentana e La Rustica e prosegue tra Casilina e Appia verso lo stesso raccordo rallentamenti sulla Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana Con riferimento alle consolari sulla sala per la presenza di un cantiere ci sono incolonnamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro è Sempre nell'ambito dei Cantieri sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di stasera e.