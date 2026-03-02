Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 2 marzo 2026, Astral ha aggiornato in tempo reale lo stato della viabilità a Roma e nel Lazio attraverso il servizio Infomobilità. L’azienda fornisce informazioni sulla circolazione stradale e sui mezzi pubblici della regione, offrendo dati aggiornati per i viaggiatori e gli utenti delle infrastrutture di trasporto. La piattaforma permette di seguire eventuali variazioni o disagi in modo tempestivo.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio siamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla via del mare fino alla Ardeatina interna code tra Bufalotta e La Rustica verso lo stesso raccolta dura lentamente sul tratto Urbano della A24 a partire da via Togliatti Con riferimento alle consolari sulla Salaria per la presenza di un cantiere ci sono incolonnamenti alla dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro è Sempre nell'ambito dei Cantieri sulla tangenziale dei Castelli sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria all'. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli a causa di un... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sul raccordo in carreggiata interna ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook