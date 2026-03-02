Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 2 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade della regione, offrendo dati aggiornati ai cittadini e agli utenti della rete stradale. Questi aggiornamenti sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Astral infomobilità, che monitora costantemente la situazione del traffico.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli segnalato un incidente tra il nodo per la A24 Roma Teramo il video per Roma Sud in direzione Napoli incidente che al momento non crea problemi alla circolazione raccomandiamo Comunque la dovuta prudenza circolazione che invece si va intensificando sul Raccordo Anulare nel dettaglio abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Ardeatina interna tra Bufalotta e La Rustica verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire da via Togliatti ci spostiamo.