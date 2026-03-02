Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 2 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale, senza specificare cause o interventi. La redazione di Astral Infomobilità continua a monitorare la rete e a trasmettere gli eventuali cambiamenti alle autorità e agli utenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della ad eccezione di code su via Tiburtina altezza Tivoli terme nei due sensi di marcia e in provincia di Latina su via Appia tra via Eschilo e via Ninfina seconda nelle due direzioni uno sguardo ai cantieri Avvia oggi lavori di manutenzione straordinaria sulla tangenziale di castelli per consentire gli interventi all'interno delle gallerie 4 Grotti Olivella il tratto compreso tra il km 0 all'altezza dello svincolo con via Appia Nuova il km 2 e 700 in corrispondenza dello.