Alle 11:25 del 2 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sul traffico, interventi e eventuali disagi sulle principali arterie della zona. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral, che monitora costantemente le condizioni della strada e le variazioni della mobilità locale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della Regione ad eccezione di disagi a Velletri dove a causa del cedimento della pavimentazione stradale è stata chiusa al transito veicolare via Appia nel tratto compreso tra via Martiri delle Foibe e via Ulderico Mattoccia le due direzioni Mentre vieni tu nel secoli a tratti non vedo direzione all'altezza di Pavona spostiamoci in provincia di Latina sulla Monti Lepini si sta in coda nelle due direzioni tra Prossedi e mezzo agosto a causa del senso unico alternato Per.