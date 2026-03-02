Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 2 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso le ultime notizie sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, fornendo aggiornamenti in tempo reale ai cittadini. La redazione continua a monitorare la situazione e a trasmettere tutte le informazioni utili sulla mobilità locale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in miglioramento il traffico sul Grande Raccordo Anulare per Code in interna tra Prenestina e abbia anche a causa di un veicolo in avaria ripercussioni sulla diramazione Roma Sud per difficoltà di Mission interna con code a partire da Torrenova migen esterna si rallenta tra Pontina e Ardeatina traffico in direzione Roma su via Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti e su via Salaria tra raccordo aeroporto dell'Urbe spostiamoci in provincia di Latina ad Aprilia per incidente si sta in coda sulla via Nettunense tra via Pontina e.