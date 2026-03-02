Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 2 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione, senza indicare cause specifiche o interventi in corso. La situazione viene monitorata costantemente e aggiornata regolarmente per informare gli utenti sulla mobilità locale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in esterna altezza Cassia rimosso l'incidente avvenuto in precedenza permangono code a partire dalla Cassia bis e a seguire code a tratti tra Roma Fiumicino e a 24 mentre in interna si sta in coda tra Trionfale installare a seguire tra Casilina e Appia tu stiamoci sul tattoo albero della 24 si coda tra raccordo tangenziale est in direzione Roma traffico intenso sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione Eur sempre in direzione Roma incolonnamenti su via Flaminia tra d'accordo e dei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo interno incolonnamenti tra ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di facebook