Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 08 | 40

Alle 08:40 di oggi, l'Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale, fornendo informazioni utili a chi si sposta nella zona. L'aggiornamento si inserisce in un servizio quotidiano rivolto agli automobilisti e ai pendolari.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo interno incolonnamenti tra diramazione Roma sud e assicura l'altezza della Cassia bis mentre in esterna si sta in coda tra Trionfale Pisana e a seguire tra Roma Fiumicino e puntina e tra Prenestina e Tiburtina con ripercussioni sulla A24 per difficoltà di immissione in esterna con padre da Settecamini spostiamo risultato Roma della 24 code per traffico intenso tra raccordo e tangenziale est in direzione Roma sempre in direzione Roma code a tratti sulla Roma Fiumicino tra raccordi via del Cappellaccio mentre sulla via.