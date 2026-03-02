Viabilità lavori in via Betti via Battisti e via Cerboni | modifiche a traffico e sosta

Il Comune di Pisa ha annunciato che nelle prossime settimane saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta in via Betti, via Battisti e via Cerboni. Questi interventi sono necessari per permettere l'esecuzione di lavori sulla rete elettrica e fognaria in diverse zone della città, coinvolgendo pertanto i percorsi e le aree di parcheggio di queste strade.

Pisa, 2 marzo 2026 – Il Comune di Pisa informa la cittadinanza che, nelle prossime settimane, saranno attivati due distinti provvedimenti temporanei di modifica alla viabilità per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete elettrica e fognaria in due diverse aree della città. VIA BETTI. Sono in corso i lavori per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento da parte di Acque dalle 8 alle 18. Sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità e sosta in via Betti, in corrispondenza del plesso scolastico “Concetto Marchesi”, per consentire ad Acque di effettuare lavori urgenti di risanamento di due tratti della rete fognaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viabilità, lavori in via Betti, via Battisti e via Cerboni: modifiche a traffico e sosta Modifiche a traffico e sosta da lunedì 15 dicembreLavori stradali in via Giuseppe Ungaretti lunedì 15 e martedì 16 dicembre in orario 8:30 - 18:30 con divieto di sosta con rimozione dall’incrocio con... Leggi anche: Modifiche a traffico e sosta per la cerimonia dei ceri Contenuti utili per approfondire Viabilità. Temi più discussi: Viabilità, da lunedì 23 febbraio modifiche in un tratto di via Sestini per lavori di manutenzione del verde pubblico; Lavori a Milano, chiuse alcune arterie centrali (e il Comune paga i parcheggi ai residenti); Proseguono i lavori in via Belfiore: la viabilità torna alla normalità venerdì mattina; Modifiche alla viabilità sul territorio comunale per lavori. Sassari: modifiche alla viabilità per importanti lavori stradaliGià da domani, 3 marzo e fino al 6, invece, sono previste modifiche temporanee alla viabilità in via Predda Niedda, dalle 8 alle 17, per consentire il completamento di un intervento urgente di messa ... sassarinotizie.com Manutenzione stradale a Palermo: lavori in via Piave, Montegrappa e RoccellaAssessore ai Lavori pubblici Comune di Palermo Salvatore Orlando Inizieranno lunedì 2 marzo i lavori... Inizieranno lunedì 2 marzo i lavori per il rifacimento del manto stradale nelle vie Piave, Monte ... itacanotizie.it Un provvedimento sulla viabilità che va ad inserirsi in una zona già messa a dura prova da ingorghi e code causati dai cantieri del tram - facebook.com facebook #Roma #viabilità Via della Storta, terminati i lavori nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Ripristinati i percorsi delle linee di bus 030, 031, 032 e 036. x.com