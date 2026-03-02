Via Wiel diventa strada scolastica | chiusa alle auto negli orari d' entrata e uscita dei bambini da scuola

Da oggi, lunedì 2 marzo, via Wiel diventa temporaneamente una strada scolastica. La modifica sarà in vigore fino al 6 giugno 2026, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai bambini durante gli orari di entrata e uscita dalla scuola primaria Cesarotti Arrìa. Durante questi orari, il traffico veicolare sarà vietato, rendendo via Wiel chiusa alle auto in modo sperimentale.

La strada verrà interdetta alle auto dalle 7.50 alle 8.25 del mattino e dalle ore 15.50 alle 16.35, in modo che tutti possano raggiungere la scuola Cesarotti Arria a piedi o in bicicletta e in sicurezza A partire da oggi, lunedì 2 marzo, fino a sabato 6 giugno 2026 verrà attivata per la prima volta, in via temporanea e sperimentale, una zona scolastica lungo l’intera via Wiel, dove ha sede la scuola primaria Cesarotti Arrìa. La strada verrà chiusa alle auto dalle 7.50 alle 8.25 del mattino e dalle ore 15.50 alle 16.35, in modo che tutti possano raggiungere la scuola Cesarotti Arria a piedi o in bicicletta e in sicurezza. Specifiche deroghe sono previste per i residenti e i veicoli a servizio di persone con disabilità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

