Verratti resta senza pallone | il Qatar sospende tutte le attività calcistiche

Il governo del Qatar ha deciso di sospendere tutte le attività calcistiche sul suo territorio, inclusi eventi e competizioni. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, con raid che coinvolgono anche altri paesi. Questa misura drastica riguarda tutte le manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale programmate nel paese.

Il Qatar ha infatti deciso di sospendere tutte le attività calcistiche fino a data da destinarsi. Questa la comunicazione della Qatar Football Association in merito al rinvio di tutti i tornei, le competizioni e le partite fino a nuovo avviso: "La Qatar Football Association annuncia il rinvio di tutti i tornei, le competizioni e le partite, a partire da oggi e fino a nuovo avviso. Le nuove date per la ripresa delle competizioni saranno annunciate a tempo debito attraverso i canali ufficiali della Federazione".