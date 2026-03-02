Verona-Napoli che vergogna! Non solo insulti razzisti la ricostruzione di Repubblica

Durante la partita tra Hellas Verona e Napoli, si sono verificati episodi di insulti razzisti e tentativi di aggressione nei confronti di alcuni tifosi napoletani, secondo quanto riportato da La Repubblica. La gara si è svolta al Bentegodi e ha attirato l’attenzione anche per queste situazioni, che hanno caratterizzato una giornata di calcio intensa e controversa.

La sfida tra Hellas Verona e Napoli non ha fatto discutere soltanto per il risultato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’anticipo del Bentegodi sarebbe stato segnato da episodi gravi sugli spalti, tra insulti razzisti e tentativi di aggressione ai danni di alcuni sostenitori azzurri. La serata di Verona è stata caratterizzata da proteste, tensioni e un clima rovente. Con l’appendice più grave rappresentata da insulti razzisti provenienti dalla tribuna. E da episodi di violenza che avrebbero coinvolto tifosi ospiti. Nel finale il gol di Lukaku ha consegnato al Napoli una vittoria sofferta, chiudendo simbolicamente una serata complicata fuori dal campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

A Verona in tribuna insulti razzisti e tentativi di aggressione (Repubblica)Il gol di Lukaku nel finale ha zittito la bolgia e gli insulti razzisti partiti dalla tribuna del Bentegodi (picchiati alcuni sostenitori ospiti)...

