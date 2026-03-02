Ventidue medaglie e secondo posto per l’AKA alla Coppa del Carnevale

L’AKA Team Karate di Arezzo ha partecipato alla Coppa del Carnevale e ha ottenuto ventidue medaglie, piazzandosi al secondo posto assoluto nella classifica generale. La gara si è svolta il 2 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni. La squadra ha presentato diverse categorie e ha conquistato numerosi premi durante l’evento.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Ventidue medaglie e secondo posto assoluto alla Coppa del Carnevale per il debutto dell'AKA Team Karate di Arezzo. La società cittadina, guidata dal Maestro Benemerito Enzo Bertocci e dal Maestro Roberto Petrini, ha rotto il ghiaccio in una delle più storiche manifestazioni del karate tricolore che ha visto sessantasette società e oltre ottocento atleti da tutta la penisola sfidarsi a Viareggio nelle diverse categorie giovanili. I ventiquattro portacolori dell'AKA scesi sul tatami sono rientrati tra gli assoluti protagonisti della trentaquattresima edizione della Coppa del Carnevale con quattordici ori, un argento e sette bronzi che sono valsi l'emozione della piazza d'onore nella classifica generale dell'evento.