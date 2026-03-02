Vardy giornata no Audero c’è sempre Zerbin frenato

Oggi il protagonista tra i pali è stato Audero, autore di diverse parate importanti, tra cui una su Leao e una su Fofana, e che ha anche messo pressione a Leao con una buona uscita. Vardy ha vissuto una giornata difficile, mentre Zerbin è stato fermato dalla difesa avversaria. In campo anche Bianchetti, che si è mosso bene in difesa, lasciando passare alcuni avversari ma dimostrando attenzione negli spazi.

AUDERO 7. Mette fretta a Leao, mura Pulisic, si allunga su Fofana. BIANCHETTI 6. Dalla sue zolle passano Leao e Pulisic: gioca di posizione, riparte con acume. Ma il passo è molto diverso: via via perde metri. FOLINO 6. Con le cattive e in anticipo. Più di una pezza, qualche sbavatura nelle letture. LUPERTO 5,5. Stecca troppo tecnicamente. Impegna Maignan, si perde De Winter che spizza per Pavlovic. ZERBIN 5,5. Lineare, pulito, abbottonato. Troppo abbottonato. THORSBY 6. Spoletta con i suoi centimetri tra i giganti Rabiot e Pavlovic. Appoggia e contribuisce con parecchia sostanza. VANEDEPUTTE 6,5. Sale a pressare Modric e il croato fa lo stesso: bel duello, il belga ne esce con giocate e piazzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vardy, giornata no. Audero c’è sempre. Zerbin frenato Leggi anche: Perinetti: «Conte divide sempre, ma è preparatissimo. Napoli frenato dagli infortuni» Leggi anche: Matic sempre più indispensabile. Idzes disinnesca Vardy Una raccolta di contenuti su Vardy. Temi più discussi: LIVE MN - Cremonese-Milan (0-0): che occasione sprecata da Leao...; LIVE MN - Cremonese-Milan (0-0): dentro anche Nkunku...; LIVE MN - Cremonese-Milan (0-0): dentro Fullkrug, i rossoneri passano al 4-3-3. Bologna-Cremonese 1-3, le pagelle: Vardy show, bene Audero, male CasaleRavaglia 5 - Sul gol di Payero l'uscita risulta timida e poco decisa, lasciando campo libero al centrocampista che lo batte con un preciso piattone destro. Sul raddoppio l'incertezza nel dialogare con ... tuttomercatoweb.com Serie A, Cremonese-Verona 0-0: Audero respinge gli assalti scaligeri, è pari allo ZiniIl posticipo della 21ª giornata di Serie A tra Cremonese e Verona si chiude con uno 0-0 allo Zini. Il primo a tentare di sorprendere Perilli è Jamie Vardy al 7’, quando l’inglese vede il portiere ... sportmediaset.mediaset.it 52' #CremoneseMilan 0-0 Vardy! Destro improvviso deviato dalla difesa rossonera #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreMil x.com La scelta su Pulisic, Vardy, Leao, Ricci, Nkunku e Vandeputte Cremonese-Milan, formazioni ufficiali https://shorturl.at/wyILa - facebook.com facebook