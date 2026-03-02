Nel mondo della boxe, la WBC ha approvato l’incontro tra Usyk e Verhoeven come difesa del titolo mondiale dei pesi massimi. La decisione rende ufficiale la sfida, chiarendo in modo definitivo lo status dell’incontro all’interno del campionato. La conferma arriva dopo le verifiche ufficiali della commissione, che hanno dato il via libera alla disputa tra i due pugili.

Nel contesto della categoria pesi massimi, la verifica della WBC conferma Usyk–Verhoeven come difesa di titolo, definendo in modo chiaro lo status dell’incontro previsto per il 23 maggio in Egitto. La decisione nasce dalla ricezione di una petizione formale che è stata esaminata dal Consiglio dei Governatori, che ha votato per l’applicazione della disposizione relativa alla difesa volontaria del campione. In precedenza, il presidente della WBC Mauricio Sulaiman aveva dichiarato che non erano pervenute discussioni ufficiali sullo status del titolo. La deliberazione successiva chiarisce però che la richiesta scritta per applicare la difesa volontaria è stata formalmente presentata e accolta, modificando così lo status dell’incontro e rendendolo una sfida valida per la cintura massima dei pesi massimi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Usyk-Verhoeven approvato come difesa del titolo mondiale

Usyk e Rico Verhoeven si sfidano per il titolo WBCUna sfida inattesa per il titolo mondiale dei pesi massimi della WBC sta per mettere a confronto percorsi sportivi molto diversi, in un contesto che...

Rivoluzione nel mondo dei pesi massimi: Usyk sfida Verhoeven il 23 maggioNel contesto internazionale del pugilato, una sfida atipica sta per mettere a confronto due mondi tecnici molto diversi.