USC perde Chad Baker-Mazara il miglior marcatore lascia il programma

L'USC ha annunciato la perdita di Chad Baker-Mazara, il miglior marcatore della squadra, che ha lasciato il programma dopo un infortunio subito durante la partita contro Nebraska. La sua uscita ha interrotto bruscamente una delle carriere più movimentate del recente college basketball. La squadra non ha ancora comunicato dettagli sull'entità dell'infortunio o sui tempi di recupero.

What a bizarre ending to one of the wildest careers in recent college basketball history. Yesterday against Nebraska, Chad Baker-Mazara left with an injury and returned only to sit courtside instead of on the bench with his squad. Una modifica significativa riguarda la formazione della squadra maschile di basket della USC, con la motivazione ufficiale che non ha fornito dettagli sulle ragioni dell'allontanamento di un giocatore chiave. L'epilogo arriva in una fase delicata della stagione, segnando un punto di svolta per un roster che ha vissuto momenti intensi fin dalle battute iniziali. USC ha comunicato che baker-mazara non è più parte del programma di basket maschile.