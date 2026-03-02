Uomini e Donne Pinuccia | stoccata a Laura Pausini e appello a Maria De Filippi

Pinuccia Della Giovanna, nota per le sue partecipazioni a Uomini e Donne, ha recentemente rilasciato dichiarazioni in cui si rivolge a Laura Pausini e chiede un confronto con Maria De Filippi. La donna ha anche commentato i suoi precedenti litigi con Tina Cipollari che l'hanno portata a lasciare il programma. Le sue parole sono state riportate in una recente intervista pubblicata online.

Pinuccia Della Giovanna torna a parlare dopo i litigi con Tina Cipollari che la portarono a lasciare Uomini e Donne. Nonostante quell’uscita di scena, Pinuccia ha sempre detto di conservare un buon ricordo e non ha mai nascosto la voglia di poter tornare nel trono over. Negli scorsi giorni l’ex dama è stata ospite di Fralof e, in una breve diretta social, ha citato sia Laura Pausini sia Maria De Filippi facendo delle forti dichiarazioni. Malore per un cavaliere del trono over: il messaggio dall’ospedale Pinuccia Della Giovanna: un volto storico di Uomini e Donne tra polemiche e addio. Nel percorso televisivo di Pinuccia Della Giovanna a Uomini e Donne non sono mancate scintille. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

