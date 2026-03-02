Uno Sguardo sull’Appia da Norba e dal Museo | a Norma una visita guidata a tema

Sabato 7 marzo il Parco Archeologico e il Museo Civico Archeologico di Norba organizzano una visita guidata dedicata alla Via Appia, nota come la “Regina Viarum”. L’evento si svolge a Norma e coinvolge i visitatori in un percorso attraverso i luoghi storici collegati alla strada antica. La giornata si concentra sull’approfondimento delle testimonianze archeologiche e delle caratteristiche della via romana.

L'iniziativa, dal titolo "Uno sguardo sull'Appia da Norba e dal Museo", unisce una visita guidata.