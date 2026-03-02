UniFortunato Volley a Striano arrivano vittoria e play off

La UniFortunato Volley Benevento ha vinto in trasferta contro la Zeta Volley Striano con un punteggio di 3-0, nei set 25-16, 25-19 e 25-19. La partita si è svolta nella penultima giornata della regular season e ha assicurato alla squadra l'accesso ai play-off. La vittoria si è concretizzata con un risultato netto, che ha determinato il passaggio alla fase successiva del campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La UniFortunato Volley Benevento supera in trasferta la Zeta Volley Striano con un netto 3-0 (25-16, 25-19, 25-19) nella penultima giornata della regular season e conquista matematicamente l'accesso ai play off. Una partita condotta con autorità e scioltezza dalle giallorosse, sempre avanti nel punteggio e capaci di gestire ritmo e vantaggi nei momenti chiave dei set. Undicesima vittoria stagionale per l'Accademia, che conferma solidità e continuità proprio nella fase decisiva del campionato. Grazie ai tre punti conquistati, l'UniFortunato centra con un turno di anticipo l'ingresso tra le migliori otto squadre dei tre gironi di Serie C, risultato che vale la qualificazione agli spareggi promozione e certifica il percorso di crescita, collettivo e individuale, compiuto nel corso della stagione.