Una pioggia di missili piomba su Israele Attivati i riservisti | è guerra regionale

Una serie di missili colpisce Israele, portando all’attivazione dei riservisti e segnando un aumento delle tensioni nella regione. Gli ayatollah cercano vendetta contro lo Stato ebraico, mentre gli Stati Uniti concentrano gli sforzi su una rivolta contro il regime. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente conflitto tra le parti coinvolte.

L’escalation tra Israele e Iran ha ormai assunto una dimensione regionale, ma con un dato strategico che emerge con chiarezza: lo spazio aereo iraniano non è più sotto il controllo effettivo di Teheran. L’aeronautica israeliana, guidata dall’intelligence delle Idf, ha consolidato una superiorità operativa che le consente di colpire in profondità i centri nevralgici del regime, mentre la Repubblica Islamica tenta di reagire su più fronti, militari e politici. Il bilancio più pesante si registra a Beit Shemesh, nel centro di Israele, dove un missile balistico iraniano ha centrato un’area residenziale provocando nove morti. L’ordigno ha distrutto abitazioni, un rifugio pubblico e una sinagoga. 🔗 Leggi su Laverita.info

