Una notte di paura poi ore di lavoro per salvare Terry canina dispersa nel bosco

Una notte di paura si è vissa nel bosco di Massa, dove una canina di nome Terry è scomparsa. Le ricerche sono proseguite per ore tra rovi e dirupi, fino a quando un drone termico ha rilevato un segnale che ha riacceso le speranze dei soccorritori. La squadra di intervento ha lavorato intensamente per recuperare l’animale disperso.

Massa, 2 marzo 2026 – Una notte di paura nel bosco, tra rovi e dirupi, poi il segnale del drone termico che riaccende la speranza. Si è conclusa con un lieto fine l'operazione di ricerca che ha riportato in salvo Terry, canina di 8 anni ospite del Rifugio di Massa, dispersa domenica primo marzo nell'area montuosa alle spalle della struttura. I volontari in azione A dare l'allarme sono stati i volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione Apuania Massa Carrara – dopo che l'animale, con una lunga vita trascorsa in box, aveva fatto perdere le proprie tracce nella mattinata. La zona è tra le più impervie: vegetazione fittissima, forti pendenze, alberi ad alto fusto e dirupi che rendono ogni movimento rischioso.