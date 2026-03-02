Una maratona da record A partire dal cronometro

La Termal Bologna Marathon si è conclusa con due record assoluti e 12.000 partecipanti totali, di cui 9.000 impegnati nelle gare competitive. È la cifra più alta mai registrata in questa manifestazione, che quest’anno ha attirato un numero significativo di runner. La maratona ha visto atleti provenienti da diverse regioni e nazioni, tutti pronti a sfidare i propri limiti lungo il percorso.

Una maratona da record quella di quest’anno e non solo. Infatti la Termal Bologna Marathon chiude con due record di gara assoluti e 12mila partecipanti complessivi, di questi 9mila sulle gare competitive, ovvero il numero più alto di sempre. Uno spettacolo nello spetacolo all’insegna dello sport e della festa. A vincere la competizione sono stati i keniani Ishmael Chelanga Kalale tra gli uomini e Sheila Chepkech tra le donne che hanno abbattuto entrambi i primati precedenti. Kalale, difatti, ha tagliato il traguardo di piazza Maggiore in 2h16’30“ migliorando così di oltre cinque minuti il record dell’edizione 2025. Secondo il connazionale Peter Murithi Wahome in 2h17’35“, anch’egli sotto il vecchio primato; terzo e primo italiano Italo Cassol in 2h22’11“ con un miglioramento personale di quasi venti minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una maratona da record. A partire dal cronometro Iliass Aouani torna in maratona dopo il bronzo mondiale: c’è una Major all’orizzonte, occhio al cronometroIliass Aouani correrà la Maratona di Tokyo, una delle sette Majors del calendario internazionale insieme a New York, Boston, Londra, Berlino,... Leggi anche: Maratona Maga Circeo, meno 40 giorni all'evento: numeri da record Ravenna è la mezza Maratona più veloce d’Italia Aggiornamenti e contenuti dedicati a maratona. Temi più discussi: Una maratona da record. A partire dal cronometro; Crippa record italiano: 59:01 nella mezza!; Maratona di Bologna, doppio record e grande Italia: i risultati; Bologna Thermal Marathon, un'edizione da record: ecco chi sono i vincitori. Una maratona da record. A partire dal cronometroDodicimila i partecipanti complessivi di cui 9mila alle gare competitive. Kalale tra gli uomini e Chepkech fra le donne sgretolano i primati della 42 km. sport.quotidiano.net Iliass Aouani sgretola il record italiano: maratona storica a Tokyo. Ad Ancona esplode Succo: la 17enne è da sognoIliass Aouani sgretola il record italiano: maratona storica a Tokyo. Agli Assoluti di Ancona esplode Succo: la 17enne è da sogno ... sport.virgilio.it A distanza di un anno la mia prima mezza maratona facebook Alla mezza maratona trionfa il Kenia: nuovo primato di Temoi, regina Nyiva. Gerratana 13esimo x.com