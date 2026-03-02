Una cosa di sinistra 150 giovani dem con l' ex ministro Orlando | Con Costantini più diritti e opportunità

Oltre 150 giovani democratici provenienti da diverse regioni italiane si sono riuniti a Pescara per partecipare a “Una cosa di sinistra”, l’evento promosso dai Giovani democratici. Tra loro anche giovani amministratori e dirigenti politici, tutti presenti per sostenere il candidato sindaco. La manifestazione si è svolta nel capoluogo adriatico e ha coinvolto partecipanti di varie età e provenienze.

È intervenuto da remoto Orlando all'appuntamento che ha visto arrivare a Pescara centinaia di giovani amministratori e dirigenti politici da tutta Italia per sostenere il candidato sindaco di sinistra Oltre 150 tra ragazzi, ragazze, giovani amministratori e amministratrici oltre ai dirigenti politici sono arrivati da tutta Italia a Pescara per la tappa di “Una cosa di sinistra”, l’evento dei Giovani democratici che nel capoluogo adriatico è stato organizzato per sostenere il candidato sindaco Carlo Costantini. Un appuntamento cui, da remoto, ha partecipato anche dell’ex ministro Andrea Orlando oltre al noto comico abruzzese ‘Nduccio.... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

