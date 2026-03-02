I robot non sono ancora in grado di eseguire un'operazione semplice per gli esseri umani, ma che richiede abilità percettive e motorie complesse. Si tratta di un compito apparentemente facile, come afferrare un oggetto o manipolare un elemento, che invece mette alla prova la precisione e la sensibilità delle macchine. Questa difficoltà evidenzia le limitazioni attuali della robotica rispetto alle capacità umane.

Ogni tanto sui social capita di vedere persone che usano metodi molto ingegnosi e all’apparenza semplici per piegare il bucato con il minimo sforzo e la massima resa, come si dice. Poi nella pratica è meno semplice di come sembra in video, di solito, e quindi molte persone si spazientiscono e riprendono a piegare i loro vestiti nell’unico modo che conoscono. Anche quello, il più pratico e veloce per chiunque, è però un’operazione eccezionalmente complicata da replicare per i robot. Tra gli studiosi di robotica è un argomento noto e discusso da anni. A volte è citato anche dai non esperti come esempio del cosiddetto “paradosso di Moravec”: l’idea che i robot siano allo stesso tempo abili a svolgere compiti difficilissimi per gli umani e incapaci di azioni che agli umani riescono facilmente, alcune già nei primi anni di vita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una cosa che i robot proprio non sanno fare

