Un trionfo di tifo e colpi da maestro | la cronaca della prima Metato Boxing Night

Sabato 28 febbraio il Palametato di San Giuliano Terme si è trasformato per la prima volta in un’arena di boxe, ospitando la “Metato Boxing Night”. La serata ha visto protagonisti numerosi pugili che si sono sfidati sul ring, attirando un pubblico appassionato e numeroso, che ha seguito ogni momento con entusiasmo. L’evento ha rappresentato un momento di grande coinvolgimento per gli appassionati locali.

San Giuliano Terme (PI), 2 marzo 2026 – Sabato 28 febbraio il Palametato, per la prima volta trasformato in un'arena del ring, ha vissuto una vera e propria esplosione di passione e adrenalina per la "Metato Boxing Night". L'evento è nato dalla solida sinergia organizzativa tra la Pugilistica Galileo Galilei e il Boxing Team San Giuliano Terme, una collaborazione preziosa che ha l'obiettivo comune di far crescere i talenti del territorio e radicare la boxe nel tessuto sociale locale. La risposta del pubblico è stata straordinaria, confermando quanto il territorio fosse affamato di grande pugilato. Il programma si è aperto con l'attesissimo confronto interregionale femminile tra Toscana e Sicilia, una sfida di altissimo livello che ha visto le atlete toscane imporsi con un netto e convincente 4 a 1.

