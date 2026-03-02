Un posto al sole | la dignità di Eleonora non è in vendita

La donna incontra la cognata, che emozionata le racconta tutta la storia del fratello. Ma l’assistente fa un gesto inconsulto presentandole un assegno e una clausola di riservatezza: a quel punto si alza e se ne va Silvia riprende Gianluca a lavorare al Vulcano, e lui si mette subito al servizio. Con grande stupore di Alberto, che lo spinge a rivedere quella ragazza del centro. E il ragazzo, entusiasta, sembra stare meglio nella convinzione che ora le cose stiano andando tutte per il verso giusto. Frase che preannuncia l’arrivo di un dramma che lo farà precipitare nel baratro. E tutto fa presagire che ci sarà di mezzo il padre.. Eleonora incontra la cognata, che emozionata le racconta tutta la storia del fratello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La dignità di Eleonora non è in vendita in Un posto al soleEleonora incontra la cognata, che emozionata le racconta tutta la storia del fratello.

La magica amicizia di Raffaele ed Eleonora in Un posto al soleUn incontro casuale tra due persone destinate a trovarsi e volersi bene, perché simili nell'animo anche se lontane per geografia, tradizioni e classe

