Un palermitano sul tetto d' Italia nella pallamano | Guggino alza la Coppa e guarda a Los Angeles 2028

Un giovane pallamanista di Palermo ha appena vinto la Coppa Italia, alzando il trofeo con entusiasmo. Ora guarda con ambizione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, sognando di rappresentare l’Italia in questa disciplina. La vittoria sul campo rappresenta un importante traguardo per lui e la sua squadra, mentre si prepara a confrontarsi con nuovi obiettivi sportivi.

C'è un giovane palermitano che sogna le Olimpiadi nella pallamano maschile e intanto alza al cielo una Coppa Italia. Lui è Cristian Guggino e gioca nell'Albatro Siracusa. Dopo aver battuto nei quarti lo Junior Fasano e vinto in semifinale il derby delle Isole superando Sassari, ieri sul parquet.

