Un manifesto per Sant’Eusebio | Le sfide di casa giovani e fragilità per far rinascere il nostro quartiere

Sabato pomeriggio, il Tavolo Sant’Eusebio ha presentato un manifesto rivolto alla città, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate alla cura delle case, ai giovani e alle fragilità del quartiere. Sant’Eusebio si impegna a promuovere pratiche di partecipazione e a stimolare iniziative per rinvigorire il quartiere, evidenziando l’importanza di un coinvolgimento condiviso.

Sant’Eusebio continua a essere un laboratorio di buone pratiche e di partecipazione attiva. Sabato pomeriggio il Tavolo Sant’Eusebio si è presentato alla città con il suo manifesto per portare il benessere dentro e fuori i caseggiati. "Siamo qui, al centro civico 5 torri, un luogo simbolico che è rinato dopo tanto tempo e che è sede del Tavolo. In passato riuniva realtà diverse, onlus e singoli residenti, perché nessuno fa le cose da sole, si cresce insieme. Ci siamo interrogati su cosa serva per stare bene in questo quartiere". È così nato un manifesto che racchiude "sogni, visioni, cosa e come vogliamo fare. Sono emersi tre temi su cui abbiamo iniziato a lavorare: giovani, fragilità, abitare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giovani tra abbandono scolastico, Neet e disagio economico: le mappe di Genova quartiere per quartiereA Genova più di un giovane su sei non studia né lavora, entrando così di fatto nell'universo dei “neet”.

Il 17 gennaio a Roma la benedizione degli animali si rinnova come 589 anni fa: il rito di Sant’EusebioIl prossimo 17 gennaio, la città di Roma vedrà la riproposizione di un gesto antico, che si ripete sempre uguale a se stesso da ben 589 anni, ovvero...

Un murale per Ibrahim. Sant’Eusebio ricorda il 13enne morto annegatoUn murale in ricordo di Ibrahim Ben Bajjar, il 13enne morto annegato al lago di Lecco a novembre. Dalla collaborazione con l’amministrazione nascerà Vento in faccia - annuncia l’educatrice di ... ilgiorno.it

Degrado a Sant’Eusebio fondi straordinari per ripulire la criptaUn incarico straordinario per garantire la pulizia della cripta di Sant’Eusebio in piazza Leonardo da Vinci. Lo ha deciso il Comune e, nella relativa delibera dirigenziale, è scritto: «la cripta di ... laprovinciapavese.gelocal.it

A San Siro Isengar Wise As vince la condizionata “Scuderie Sant’Eusebio”, Glacial Easy passa nel Flipp Roc e Catwalk Pink sorprende nel Zarina Roc Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/a-san-siro-isengar-wise-as-vince-la-condizionata-scuderi - facebook.com facebook