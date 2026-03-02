Per l’87° anniversario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Nicola Ciannelli ha ricordato che negli ultimi tempi si è registrato un intervento ogni ora, con una carenza di organici che rende il lavoro ancora più complesso. L’occasione è stata anche l’opportunità per ribadire lo slogan “Lì dove serve”, che rappresenta l’identità del corpo.

"Lì dove serve", uno slogan, ma soprattutto "la nostra identità". Così Nicola Ciannelli, il comandante per l’87° anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito il 27 febbraio 1939. La festa si è tenuta nella sede del comando provinciale a Pisa, alla presenza del prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, e del sindaco Michele Conti. Il motto "significa esserci ovunque vi sia bisogno, intervenire con professionalità e tempestività, garantire sicurezza tanto nell’emergenza, quanto nella prevenzione". Quindi i dati. L’intero organico è di 237 unità permanenti e 140 volontari. Gestiti, affrontati e risolti 6.921 interventi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un intervento ogni ora: "E con carenza di organici"

Inaugurazione anno giudiziario a Firenze: carenza organici ancora punto nevralgico \ VIDEODopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 in Cassazione a Roma, è il turno delle ventisei Corti d’Appello, la cerimonia in tutta Italia a poche...

Anche il Sap interviene sulla carenza degli organici delle forze dell'ordineRiceviamo e pubblichiamo dal Sap (Sindacato autonomo di polizia) una lettera aperta con relativa richiesta di incontro urgente sulle criticità del...

DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE

Approfondimenti e contenuti su intervento ogni.

Discussioni sull' argomento Un intervento ogni ora: E con carenza di organici; News dal 50esimo della Fondazione Specchio dei tempi - Fondazione La Stampa; Alluvioni in Emilia-Romagna, Curcio: Capisco la stanchezza dei cittadini colpiti, ecco come avremo procedure semplificate e delocalizzazioni agevolate; Telemarketing: non c'è tregua per i consumatori, l'allarme di Adoc: E' un'emergenza, la situazione è insostenibile.

Piede torto congenito: sliding doors di casa Faldini. Ogni spedizione mai meno di 5 bimbi, due volte per 25 anni. Quanti operati in Africa di piade torto L’intervento magico inventato da Alessandro Codivilla nel 1905 all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. U - facebook.com facebook

Ogni intervento è competenza, prontezza e senso del dovere al servizio della comunità. Grazie ai nostri @vigilidelfuoco per il coraggio e la dedizione che dimostrano ogni giorno. x.com