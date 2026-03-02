Un drone ha colpito una raffineria saudita | chiusa in via precauzionale

Un drone ha colpito l’impianto di raffinazione di Ras Tanura, gestito dalla compagnia Saudi Aramco, in Arabia Saudita. La raffineria è stata chiusa temporaneamente come misura di sicurezza. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Reuters, che cita il quotidiano online Semafor come fonte. Al momento non sono stati segnalati feriti o danni maggiori.

Un drone ha colpito l'impianto di raffinazione di Ras Tanura della compagnia Saudi Aramco. Lo riferisce l'agenzia Reuters che cita il quotidiano online Semafor. L'incendio a quanto pare è sotto controllo e l'impianto è stato chiuso in via precauzionale. . 🔗 Leggi su Today.it Scossa a Montefredane: nessun danno, scuola chiusa in via precauzionaleTempo di lettura: < 1 minutoDopo tre giorni di festa e spensieratezza con Fiano&Fuoco, la comunità di Montefredane si è ritrovata improvvisamente a... Iran, morto Khamenei. Assalto a Dubai, colpito un palazzo con un missile (o drone)I canali di informazione statali iraniani hanno diffuso una notizia destinata a cambiare gli equilibri geopolitici: la morte della Guida suprema Ali... Contenuti utili per approfondire drone. Temi più discussi: L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Forti esplosioni a Dubai, sui social virali i video di droni o missili sull'Emirato; Il drone dell'Iran ci ha colpito in salotto, il video choc da Dubai; Dubai: colpito da un drone il Burj Al Arab, l'hotel simbolo della città. Attacco all'Iran, drone colpisce base britannica a CiproDopo il via libera britannico all’utilizzo di installazioni militari per colpire siti missilistici iraniani a scopo difensivo, un drone Shahed ha centrato la base Royal Air Force di Akrotiri a Cipro ... tg24.sky.it La guerra in Iran arriva in Europa. Drone colpisce base britannica a CiproIl presunto attacco di droni è avvenuto subito poco dopo l'annuncio del primo ministro britannico Starmer di permettere agli Usa di utilizzare le basi britanniche per colpire i missili iraniani e i lo ... msn.com Cipro conferma attacco con drone alla base britannica di Akrotiri - facebook.com facebook Cipro, attacco con drone a base della Royal Air Force. Perché la Gran Bretagna è presa di mira x.com