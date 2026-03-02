Un calciatore di 24 anni è morto a seguito di un arresto cardiaco nell'intervallo | tragedia nel Vercellese
Un calciatore di 24 anni è deceduto durante l'intervallo di una partita del campionato CSI tra Crova e Livorno Ferraris nel Vercellese. Si tratta di Daniele Pairotto, che è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava in campo. Le squadre e le autorità sportive sono state immediatamente avvisate, ma non è stato possibile salvarlo.
Tragedia nel Vercellese: Daniele Pairotto, 24 anni, è morto a seguito di un arresto cardiaco nell'intervallo della gara del campionato CSI Crova–Livorno Ferraris. Inutili i soccorsi e il trasferimento in elisoccorso a Novara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
