Un calciatore di 24 anni è morto a seguito di un arresto cardiaco nell'intervallo | tragedia nel Vercellese

Un calciatore di 24 anni è deceduto durante l'intervallo di una partita del campionato CSI tra Crova e Livorno Ferraris nel Vercellese. Si tratta di Daniele Pairotto, che è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava in campo. Le squadre e le autorità sportive sono state immediatamente avvisate, ma non è stato possibile salvarlo.