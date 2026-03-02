Ultimissime Inter LIVE | le parole di Zielinski possibile turnover a Como

Durante le ultime ore, sono state diffuse le dichiarazioni di Zielinski in merito alla partita contro il Como. La squadra nerazzurra sta valutando un possibile turnover per la prossima sfida. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle novità relative alla formazione e alle scelte tecniche del club. Tutte le notizie più recenti sono disponibili in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: Pronto il rinnovo per Dimarco. Intano spuntano novità per Goretzka. Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri.» Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l'udienza, poi si potrà chiudere con l'eventuale trasferimento! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all'ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. Ed ora è crisi! Inter U23 Alcione Milano, finisce... Ultimissime Inter LIVE: le novità sulle condizioni di Diouf, le parole di Zielinski alla Rai. Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l'estate. Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Ultimissime Inter LIVE: lotta Scudetto, arrivano le parole di Conte. Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Zielinski gioca Lecce-Inter? Sarà convocato? Le ultime sulle condizioni del polacco e la probabile formazione nerazzurra; Live - Rigore inventato, l'Inter non ci sta! Ma nei big match qualcosa non va. Le ultime su Calha e Acerbi; Inter: Zielinski e Frattesi in gruppo per Lecce, le ultime su Lautaro Martinez. Formazioni ufficiali Inter-Genoa, chi al posto di Bastoni e le ultime su Calhanoglu. Conferme per De Rossi. Inter e Genoa in campo a San Siro a pochi giorni dopo l'eliminazione nerazzurra dalla Champions League, Chivu deve rinunciare allo squalificato Bastoni. Inter-Genoa, Verona-Napoli, Como-Lecce e Torino: le ultimissime. I nerazzurri superano i liguri. Conte vince al Bentegodi. La squadra di Fabregas cala il tris. Confronto tra squadra e tifosi al Filadelfia. FCIN1908 / Inter, possibile sorpresa Darmian col Genoa! Le ultimissime verso Inter-Genoa, le probabili formazioni, le notizie di mercato, Thuram, affari a zero e non solo.