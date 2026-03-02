ULISSE SU VERSAILLES | ANGELA SCRIVE UNA PAGINA ECCEZIONALE DELLA RAI

Lo speciale di Ulisse dedicato a Versailles presenta un approfondimento sulla reggia francese, esplorando le sue sale più sontuose e quelle meno conosciute, di solito riservate a pochi. La puntata si concentra sulle diverse aree dell’edificio, offrendo uno sguardo dettagliato sulle stanze più esclusive e meno frequentate. La trasmissione mette in evidenza un approccio diverso alla visita di Versailles, con immagini e informazioni inedite.

Lo speciale di Ulisse su Versailles è un viaggio alla scoperta di una delle regge più famose al mondo, attraverso le stanze più sfarzose, ma anche quelle più nascoste e inaccessibili che solo raramente i turisti visitano. Rai Cultura e Alberto Angela – in collaborazione con l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – presentano lo speciale di " Ulisse, il piacere della scoperta " dal titolo " Versailles in piano sequenza ", in onda lunedì 2 marzo in prima serata, alle 21,30, su Rai1. Alberto Angela esplorerà Versailles attraverso un percorso di due ore e venti minuti, interamente girato con la tecnica del piano sequenza, il più lungo mai realizzato in tv al mondo, senza montaggio e senza stacchi su una seconda camera, droni inclusi.