ULISSE SU VERSAILLES | ANGELA SCRIVE UNA PAGINA ECCEZIONALE DELLA RAI

Lo speciale di Ulisse dedicato a Versailles presenta un approfondimento sulla reggia francese, esplorando le sue sale più sontuose e quelle meno conosciute, di solito riservate a pochi. La puntata si concentra sulle diverse aree dell’edificio, offrendo uno sguardo dettagliato sulle stanze più esclusive e meno frequentate. La trasmissione mette in evidenza un approccio diverso alla visita di Versailles, con immagini e informazioni inedite.

Lo speciale di Ulisse su Versailles è un viaggio alla scoperta di una delle regge più famose al mondo, attraverso le stanze più sfarzose, ma anche quelle più nascoste e inaccessibili che solo raramente i turisti visitano. Rai Cultura e Alberto Angela – in collaborazione con l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – presentano lo speciale di “ Ulisse, il piacere della scoperta ” dal titolo “ Versailles in piano sequenza “, in onda lunedì 2 marzo in prima serata, alle 21,30, su Rai1. Alberto Angela esplorerà Versailles attraverso un percorso di due ore e venti minuti, interamente girato con la tecnica del piano sequenza, il più lungo mai realizzato in tv al mondo, senza montaggio e senza stacchi su una seconda camera, droni inclusi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Ulisse - Il piacere della scoperta con Alberto Angela: lo speciale su VersaillesTorna stasera, lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Rai 1 una nuova puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta.

Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna con una puntata speciale su Rai 1.

