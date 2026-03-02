Ulisse – Il piacere della scoperta | Alberto Angela racconta Versailles in piano sequenza da record

Alberto Angela presenta su Rai1 un episodio di Ulisse dedicato a Versailles, girato interamente in piano sequenza. La regia ha ripreso i 140 minuti della visita alla reggia, uno dei simboli della monarchia francese, senza interruzioni. La trasmissione mostra il fasto, gli intrighi e la memoria legati alla residenza storica.

Alberto Angela porta su Rai1 lo Ulisse – Il piacere della scoperta dedicato a Versailles, interamente girato in piano sequenza: 140 minuti senza stacchi nella reggia simbolo della monarchia francese, tra fasto, intrighi e memoria. Lunedì 2 marzo, in prima serata alle 21.30 su Rai1, Rai Cultura propone uno degli esperimenti produttivi più ambiziosi della televisione italiana: Ulisse – Il piacere della scoperta. Lo storico programma di divulgazione sceglie una forma radicale: un unico, lunghissimo piano sequenza, senza seconda camera, senza tagli, senza interventi di montaggio. Una decisione tecnica che non è puro virtuosismo, ma strumento narrativo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

