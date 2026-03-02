La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di McKennie. Dopo il pareggio in rimonta contro la Roma, la squadra si sta preparando per la prossima partita di campionato contro il Pisa. Le parole del club e del giocatore sono state rese pubbliche, confermando l’accordo tra le parti. La squadra si concentra ora sugli allenamenti per la sfida a venire.

Dopo il prezioso pari sul campo della Roma in rimonta, la Juve è scesa in campo in queste ore per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro il Pisa. I bianconeri devono assolutamente tornare alla vittoria se vogliono centrare la qualificazione alla prossima Champions League e non possono permettersi di perdere ulteriore terreno dalla squadra allenata da Gasperini. Se prendiamo in considerazione la durata del nuovo contratto (4 anni), parliamo di un investimento più o meno di 35 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante per un calciatore altrettanto importante e ritenuto quasi indispensabile da Luciano Spalletti per la crescita della Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ufficiale, McKennie rinnova con la Juventus

