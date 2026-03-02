Udinese-Fiorentina | si gioca!

La partita tra Udinese e Fiorentina si svolgerà oggi allo stadio di Udine. La sfida, valida per il campionato di Serie A, vedrà le due squadre affrontarsi in un match importante per i punti in classifica. Entrambe le formazioni arrivano con obiettivi di vittoria e sono pronte a scendere in campo per conquistare i tre punti.

Alle 20.45 la sfida tra bianconeri e viola per conquistare punti preziosi per la salvezza Udine, 2 febbraio 2026 – Nel difficile cammino verso la salvezza, ogni partita per la Fiorentina è preziosa. Stasera a Udine (20.45) i viola sfidano i bianconeri padroni di casa in una gara con in palio punti pesantissimi. FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Ranieri, Pongracic, Rugani, Parisi; Fagioli, Mandragora, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Kean. All. Vanoli. UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Kalstrom, Zemura, Ekkelenkamp, Piotrowski; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.