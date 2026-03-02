Udinese-Fiorentina otto anni dopo Astori Il calcio ricorda l' ex capitano viola con screening gratuiti

Prima della partita tra Udinese e Fiorentina, allo stadio Bluenergy, si è svolto un omaggio dedicato a Davide Astori, a otto anni dalla sua morte. Durante l’evento sono stati organizzati screening gratuiti per i tifosi, in memoria dell’ex capitano viola. La cerimonia ha coinvolto i presenti, che hanno ricordato il calciatore con momenti di riflessione e rispetto.

Stasera, prima di Udinese-Fiorentina, il calcio si fermerà per ricordare Davide Astori. A pochi giorni dal 4 marzo, data della sua scomparsa otto anni fa, al Bluenergy Stadium è previsto un momento dedicato all'ex capitano della Fiorentina. Il ricordo, però, non resterà solo simbolico. L'Associazione Astori, l'Udinese, la Fiorentina e la Lega Nazionale Professionisti Serie A hanno deciso di affiancare all'omaggio un'iniziativa concreta: un progetto di screening cardiologici gratuiti aperto a chiunque voglia aderire. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. L'obiettivo è promuovere la prevenzione, trasformando la memoria in un'occasione di attenzione alla salute.