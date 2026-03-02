Udinese-Fiorentina | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, lunedì 2 marzo, la Fiorentina affronta l'Udinese nel match della 27ª giornata di Serie A. La partita si terrà in serata e sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming. Entrambe le squadre scendono in campo con le probabili formazioni ufficiali, pronte a dare battaglia per i tre punti.

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. Oggi, lunedì 2 marzo, i viola sfidano l'Udinese – in diretta tv e streaming – nel monday night della 27esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta indolore contro lo Jagiellonia in Conference League per 4-2, valsa comunque il passaggio agli ottavi di.