Udinese-Fiorentina le formazioni ufficiali Viola novità in difesa

Sono state pubblicate le formazioni ufficiali per la sfida tra Udinese e Fiorentina. La partita si svolge oggi a Udine e vede alcune novità nella difesa dei viola. Entrambi i club schierano le proprie scelte di formazione, con i giocatori titolari pronti a scendere in campo. La partita rappresenta un momento importante per le due squadre nella stagione.

Alle 20.45 la sfida tra bianconeri e viola per conquistare punti preziosi per la salvezza Udine, 2 febbraio 2026 – Nel difficile cammino verso la salvezza, ogni partita per la Fiorentina è preziosa. Stasera a Udine (20.45) i viola sfidano i bianconeri padroni di casa in una gara con in palio punti pesantissimi. FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Ranieri, Pongracic, Rugani, Parisi; Fagioli, Mandragora, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Kean. All. Vanoli. UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Kalstrom, Zemura, Ekkelenkamp, Piotrowski; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.