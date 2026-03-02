Udinese-Fiorentina | il posticipo della verità tra crisi e rilancio

Nella serata di lunedì 2 marzo 2026, allo stadio Bluenergy, si gioca la partita tra Udinese e Fiorentina, che chiude la ventisettesima giornata di Serie A. La sfida mette di fronte due squadre in cerca di riscatto e punti importanti nella classifica. La partita si svolge in un momento di tensione, con i due team pronti a dare tutto sul campo.

Nella serata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, il sipario sulla ventisettesima giornata di Serie A si chiude al Bluenergy Stadium, dove l' Udinese riceve la Fiorentina in un incrocio che profuma di crocevia stagionale. Il sodalizio friulano approda all'appuntamento nel pieno di una congiuntura negativa, reduce dal pesante stop di misura subito al "Dall'Ara" contro il Bologna, terza sconfitta consecutiva che ha fatto scivolare la compagine di Kosta Runjaic all'undicesimo posto. Sebbene il margine di 8 lunghezze sulla zona retrocessione garantisca ancora un relativo ossigeno, il regresso tattico è evidente: una manovra involuta e una scarsa incisività offensiva ( 28 reti all'attivo ) hanno incrinato le certezze di inizio campionato, mettendo per la prima volta in discussione la solidità della panchina bianconera.

