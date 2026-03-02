Udc | Domenico Zambuto è il responsabile Sport di Agrigento

L’Unione di Centro di Agrigento ha annunciato la nomina di Domenico Zambuto come nuovo responsabile dello Sport a livello cittadino. Questa decisione mira a rafforzare la presenza del partito nel territorio e a coordinare le attività sportive locali. Zambuto assume così un ruolo di rilievo all’interno della struttura del partito, con compiti specifici legati alla promozione e allo sviluppo dello sport in zona.

L'Unione di Centro di Agrigento rafforza la propria presenza sul territorio con la nomina di Domenico Zambuto a responsabile cittadino allo Sport. A darne comunicazione è il segretario provinciale, Fabio La Felice, che dichiara: "Sono fiero e orgoglioso di affidare questo incarico a Domenico.