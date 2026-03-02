Washington continua a mostrare fermezza, con il presidente che afferma che gli Stati Uniti stanno

Washington non si ferma. Nel primo intervento dal vivo a 72 ore dal lancio di 'Epic fury', Donald Trump ha rivendicato che l’operazione militare contro l'Iran sta andando meglio del previsto, nonostante la morte di quattro soldati americani, e ha avvertito che il peggio per il regime di Teheran deve ancora venire. «L'operazione su larga scala continua. Abbiamo distrutto la leadership in un’ora, avevamo programmato quattro settimane», ha dichiarato il presidente americano in un evento alla Casa Bianca per la consegna della medaglia della libertà ad una serie di eroi di guerra, dal secondo conflitto mondiale a quello del Vietnam. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump va avanti a oltranza: "Stiamo massacrando l'Iran"

Leggi anche: Trump: «Stiamo massacrando l'Iran, andremo avanti a lungo». E non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Leggi anche: Trump: «Stiamo massacrando l'Iran, andremo avanti a lungo». E con Israele non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Iran, Trump annuncia: stiamo preparando un incontro - 1mattina News 13/01/2026

Tutti gli aggiornamenti su Trump.

Temi più discussi: Trump va avanti con i ri-dazi, userà una nuova (vecchia) legge; Trump insiste sui dazi, i sondaggi lo puniscono: repubblicani sempre più scettici; Offerte e minacce, il dialogo tra Usa e Iran per ora va avanti; Trump, nuovi dazi dopo stop Corte Suprema: da rimborsi accordo con Ue (e Italia), cosa succede.

Trump va avanti a oltranza: Stiamo massacrando l'IranIl presidente Usa annuncia offensive militari su larga scala contro Teheran e respinge le critiche: Continueremo fino a raggiungere gli obiettivi strategici, mentre aumentano le preoccupazioni per u ... gazzettadelsud.it

Trump va avanti con i ri-dazi, userà una nuova (vecchia) leggeIntanto la sua amministrazione ha annunciato lo stop alla riscossione di quelli dichiarati illegali. Una decisione che ha colto i mercati nel pieno di una nuova tempesta tariffaria ... dire.it

#ottoemezzo Iran, Caracciolo a Gruber: “Trump sempre al telefono con i giornalisti e dice cose diverse a tutti: se lo chiami risponde anche a te” x.com

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'operazione militare americana contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi più rapidamente del previsto - facebook.com facebook